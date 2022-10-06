LeSoir: Бельгия ждет негативных последствий для промышленности из-за новых санкций против России
БРЮССЕЛЬ, 6 окт — ПРАЙМ. Бельгия в ходе дискуссий на европейском уровне по поводу новых антироссийских санкций выражала озабоченность введением ограничительных мер против российского сталелитейного сектора, опасаясь негативных последствий для своей промышленности, пишет бельгийское издание LeSoir.
В четверг Совет ЕС сообщил об утверждении восьмого пакета санкций против РФ, который предусматривает в том числе запрет на импорт из России готовых изделий из стали и полуфабрикатов. Подробности новых ограничений станут известны позже — после публикации документов в Официальном журнале ЕС.
"По данным информированных источников, Бельгия по настоянию Валлонского региона выразила озабоченность новыми ограничениями на торговлю российской сталью в ходе дискуссий на общеевропейском уровне", — указывает издание.
В частности, Бельгия призывала обеспечить переходный период для европейских компаний.
Газета приводит слова депутата бельгийского парламента от Соцпартии Андре Флао, который выразил опасения, что новые санкции против России создадут риск закрытия заводов в Бельгии. "Принятие восьмого пакета санкций, очевидно, в Бельгии затронет непосредственно два завода НЛМК в Клабеке и Ла Лувьере", — приводит издание слова депутата.
https://1prime.ru/world/20221006/838382484.html