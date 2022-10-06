БРЮССЕЛЬ, 6 окт — ПРАЙМ. Бельгия в ходе дискуссий на европейском уровне по поводу новых антироссийских санкций выражала озабоченность введением ограничительных мер против российского сталелитейного сектора, опасаясь негативных последствий для своей промышленности, пишет бельгийское издание LeSoir. Евросоюз опубликовал новый пакет антироссийских санкций

В четверг Совет ЕС сообщил об утверждении восьмого пакета санкций против РФ, который предусматривает в том числе запрет на импорт из России готовых изделий из стали и полуфабрикатов. Подробности новых ограничений станут известны позже — после публикации документов в Официальном журнале ЕС.

"По данным информированных источников, Бельгия по настоянию Валлонского региона выразила озабоченность новыми ограничениями на торговлю российской сталью в ходе дискуссий на общеевропейском уровне", — указывает издание.

В частности, Бельгия призывала обеспечить переходный период для европейских компаний.

Газета приводит слова депутата бельгийского парламента от Соцпартии Андре Флао, который выразил опасения, что новые санкции против России создадут риск закрытия заводов в Бельгии. "Принятие восьмого пакета санкций, очевидно, в Бельгии затронет непосредственно два завода НЛМК в Клабеке и Ла Лувьере", — приводит издание слова депутата.