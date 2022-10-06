МИНСК, 6 окт — ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко подписал постановление о введении моратория на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке, сообщила в четверг пресс-служба белорусского правительства. Лукашенко заявил, что цена поставки нефти и газа в Белоруссию не вырастет

Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал рост цен на товары, текущий уровень инфляции и распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране. Комитет госконтроля и министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) объявили о масштабном мониторинге цен. Госконтроль предупредил, что что в случае выявления фактов повышения цен на любые товары будут приниматься самые жесткие меры реагирования, вплоть до возбуждения уголовных дел.

"В Беларуси введен мораторий на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке. Соответствующее постановление подписал премьер по итогам совещания у главы государства", — говорится в сообщении в Тelegram-канале белорусского правительства.

Отмечается, что "с 6 октября 2022 года юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, ввоз и реализацию товаров на внутренний рынок или оказывающие услуги на территории Беларуси, не смогут повысить цены на все товары, как продовольственные, так и непродовольственные, и услуги". "Повышение цен в результате отмены акций, скидок и распродаж также не допускается", — подчеркивается в сообщении.

Согласно сообщению, "МАРТ, другим республиканским органам государственного управления, государственным организациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Мингорисполкому поручено осуществлять контроль за насыщением рынка товарами и услугами, а также предоставлены полномочия на приостановление работы объектов, действия специальных разрешений, лицензий в случае нарушения требований постановления правительства".