МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. На сентябрьском заседании руководители ЕЦБ высказали опасения в том, что инфляция может закрепиться на исключительно высоких уровнях, поэтому необходимо агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику, даже за счет замедления роста экономики. Такой вывод следует из опубликованных в четверг протоколов заседания центрального банка, прошедшего 7-8 сентября. Новак заявил, что ЕС запутался в собственных санкциях

Тогда ЕЦБ повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов и просигнализировал о ее дальнейшем повышении.

Некоторые члены Управляющего совета хотели повысить ставку только на 50 пунктов, но "очень большое" число руководителей банка высказались за более существенное повышение, как следует из протоколов.

В них также сказано, что "инфляция слишком высока и, вероятно, в течение длительного периода будет оставаться выше установленного ЕЦБ целевого уровня".

"Ожидаемое ослабление экономической активности не будет достаточным, чтобы в существенной мере замедлить инфляцию и само по себе не замедлит инфляцию до целевого уровня", — считают руководители центрального банка.

После сентябрьского заседания инфляция достигла 10%. Такого темпа роста цен в некоторых странах еврозоны не видели более 70 лет, и руководители ЕЦБ один за другим начали высказываться в поддержку еще одного повышения на 75 базисных пунктов депозитной ставки, которая сейчас составляет 0,75%. Такой ход уже в значительной степени отражен в рыночных котировках.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард также говорила, что центральный банк будет продолжать повышение процентных ставок как минимум до тех пор, пока они не достигнут так называемого нейтрального уровня, при котором не будут ни стимулировать, ни сдерживать рост экономики.

Хотя общепринятая оценка номинальной нейтральной ставки отсутствует, экономисты и центральные банки обычно исходят из того, что она находится в диапазоне 1,5%-2%, а это значит, что ЕЦБ может добраться до этого уровня уже к концу текущего года.

Хотя инфляция и ускоряется, рост экономики при этом замедляется, и еврозона уже может находиться в состоянии рецессии, поскольку стремительный рост энергетических издержек сдерживает потребление и инвестиции.

Это должно оказывать дополнительное давление на инфляцию, однако в ЕЦБ настаивают, что даже рецессии будет недостаточно, чтобы взять цены под контроль, и поэтому повышение процентных ставок будет продолжаться.