БРЮССЕЛЬ, 10 окт — ПРАЙМ. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано не исключил дальнейшего расширения санкций против России, однако в настоящее время "объявить нечего". ЕС все труднее вводить новые санкции против России, заявил премьер Эстонии

ЕС 6 октября ввел в действие восьмой по счету пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций.

"ЕС предоставляет оружие вооружённым силам Украины, чтобы они могли защищать свою страну… Мы приняли восемь пакетов санкций (против России), государства-члены ЕС продолжают обсуждать, что еще может быть сделано… Санкции по-прежнему на столе. ЕС продолжает поддерживать Украину, санкции — это одно из направлений, но на данный момент нет новых объявлений", — сообщил Стано.

Он также отметил, что новые санкции могут грозить и Белоруссии. "Что касается любых действий Белоруссии по большему вовлечению в эту (спецоперацию)… то они не останутся без ответа, эти шаги будут встречены новыми ограничительными мерами", — пояснил представитель внешнеполитической службы ЕС.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.