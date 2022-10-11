Bloomberg: заседание G7 по Украине завершилось без конкретных предложений
Bloomberg: страны G7 не предложили конкретных шагов по новым мерам или поставкам оружия для Украины
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МОСКВА, 11 окт —ПРАЙМ. Страны G7 не выработали каких-либо конкретных шагов а свете недавних массированных обстрелов объектов на Украине, сообщил Bloomberg со ссылкой на проект заявления.
Предложений по поставкам оружия Киеву также не прозвучало.
"Страны не предложили каких-либо конкретных мер… или оружия", — говорится в публикации.
При этом государства "Семерки" предупредили, что дадут "единый и решительный ответ" в случае нападения на западную инфраструктуру со стороны России. Кроме того, страны пообещали выделить Киеву "сколько потребуется" гуманитарной, военной, дипломатической и юридической помощи.
Лидеры стран-членов "Большой семерки" во вторник провели внеочередное онлайн-заседание, на котором обсудили события на Украине и недавние удары по украинской инфраструктуре.
https://1prime.ru/world/20221011/838428377.html
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