МОСКВА, 11 окт —ПРАЙМ. Страны G7 не выработали каких-либо конкретных шагов а свете недавних массированных обстрелов объектов на Украине, сообщил Bloomberg со ссылкой на проект заявления. МВФ спрогнозировал экономический спад на Украине в 2022 году

Предложений по поставкам оружия Киеву также не прозвучало.

"Страны не предложили каких-либо конкретных мер… или оружия", — говорится в публикации.

При этом государства "Семерки" предупредили, что дадут "единый и решительный ответ" в случае нападения на западную инфраструктуру со стороны России. Кроме того, страны пообещали выделить Киеву "сколько потребуется" гуманитарной, военной, дипломатической и юридической помощи.

Лидеры стран-членов "Большой семерки" во вторник провели внеочередное онлайн-заседание, на котором обсудили события на Украине и недавние удары по украинской инфраструктуре.