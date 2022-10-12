Президент ОАЭ проинформировал главу России о позиции Украины
WAM: президент ОАЭ проинформировал главу России о позиции Украины по ряду вопросов
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ДОХА, 12 окт — ПРАЙМ. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал российского лидера Владимира Путина о позиции Украины по ряду вопросов, сообщило Эмиратское госагентство новостей WAM по итогам визита Аль Нахайяна в Россию.
Во вторник он впервые с момента назначения президентом ОАЭ в мае этого года побывал с визитом в России.
"ОАЭ заявили о готовности продолжать посреднические усилия вокруг кризиса на Украине, в этой связи президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал президента России Владимира Путина о позиции Украины по некоторым вопросам", — отмечается в сообщении.
https://1prime.ru/world/20221012/838433157.html
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