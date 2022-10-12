МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в августе снизился на 1,8% к июлю, сообщает национальное статистическое бюро страны. Безработица в Великобритании снизилась до 3,5 процента

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что показатель сократился только на 0,2%.

В годовом выражении показатель упал на 5,2%. Прогнозировалось, что по сравнению с прошлым годом уровень промпроизводства в стране вырос на 0,6%.

В июле промпроизводство в Великобритании снизилось на 1,1% в месячном выражении, а в годовом — упало на 3,2%.

Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в августе в месячном выражении снизился на 1,6%, прогнозировалось, что показатель вырос на 0,2%. В годовом исчислении показатель опустился на 6,7% при прогнозе роста на 0,8%.