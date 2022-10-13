МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообщается в Астане с лидерами Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым и предложит им начать трехсторонние переговоры по делимитации и демаркации спорных участков границы этих двух стран, а также проведет встречи с эмиром Катара, шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, лидером Палестины Махмудом Аббасом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Путин 13-14 октября посещает Казахстан, там он примет участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также в саммите СНГ. Кроме этого, в Астане пройдет первый саммит Россия — Центральная Азия.

ВСТРЕЧА РОССИЯ-КИРГИЗИЯ-ТАДЖИКИСТАН

Основной темой встречи Путина, Рахмона и Жапарова, как ожидается, станет ситуация на границе Таджикистана и Киргизии: президент России предложит начать трехсторонние переговоры по демаркации спорных участков границы.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков пояснил, что в Москве с озабоченностью воспринимают периодические обострения обстановки на границе и считают, что недоброжелатели могут попытаться использовать этот конфликт для дестабилизации ситуации в регионе. Также Москва считает недопустимыми какие-либо трения между союзниками по ОДКБ.

Он подчеркнул, что Россия выступает за дипломатическое урегулирование пограничного вопроса между двумя странами и готова "подставить свое братское плечо, оказать любое приемлемое для Бишкека и Душанбе содействие, в том числе в процессе делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы".

"На саммите предложим киргизским и таджикским партнерам провести дальнейшие трехсторонние консультации на других уровнях, на уровне экспертов, чтобы киргизы и таджики находились в постоянном диалоге. К этому диалогу мы всегда готовы подключиться и принять во встречах экспертов активное участие", — добавил Ушаков.

Неопределенные территории между двумя государствами периодически становятся зоной конфликта. В последний раз ситуация на таджикско-киргизской границе обострялась 14-16 сентября. Киргизская сторона сообщила о 63 погибших и 198 пострадавших гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.

Двадцать пятого сентября представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, в котором договорились прекратить конфликты на границе и ускорить процесс делимитации и демаркации. Также, согласно документу, стороны условились законсервировать по четыре пограничных пункта в тех местах, где чаще всего происходили конфликты.

Россия является ведущим экономическим партнером Киргизии и Таджикистана, в 2021 году зафиксирован рост товарооборота на 46,6% (до 2,49 миллиарда долларов) с Киргизией и на 44,7% (до 1,2 миллиарда долларов) с Таджикистаном. В январе-июле этого года объем торговли с Киргизией увеличился на 35%, с Таджикистаном — на 20%.

ДВУСТОРОННИЕ КОНТАКТЫ

У российского лидера в Астане запланирован и ряд двусторонних контактов. Первым станет его беседа с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Это будет их первая личная встреча после начала пандемии — последний раз лидеры встречались в июне 2019 года в Душанбе на полях 5-го саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Как сообщил Ушаков, стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества как в политической, так и в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Он отметил, что Катар является важным партнером России на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива. По итогам 2021 года товарооборот двух стран составил 176 миллионов долларов, в январе-июле текущего года показатели взаимной торговли увеличились еще на 21% — до 54,5 миллионов долларов.

Вопросы региональной повестки дня и ситуация на Ближнем Востоке тоже будут в центре внимания. "Несомненно, эмир будет интересоваться нашими оценками ситуации на Украине, об этом тоже будет разговор", — отметил Ушаков.

Ранее канцелярия эмира сообщала, что Аль Тани в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским высказался за прекращение конфликта на Украине дипломатическим путем, путем переговоров. Эмир Катара также высказывался в поддержку территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Помимо политики и торгово-экономической сферы лидеры обсудят и сотрудничество на энергетическом рынке, а именно взаимодействие России и Катара в рамках форума стран-экспортеров газа. Также Путин и Аль Тани поговорят о деятельности совместной рабочей группы по вопросам подготовки к чемпионату мира по футболу. Катар станет первой арабской страной, где состоится чемпионат. Он будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах на восьми стадионах.

В этот день Путин также встретится с главой Палестины Махмудом Аббасом. Лидеры поддерживают связь: в апреле этого года Путин проинформировал Аббаса о спецоперации по защите Донбасса.

В этот раз Путин и Аббас намерены обсудить перспективы возобновления палестино-израильского диалога. Ушаков сообщил, что тем для обсуждения очень много — это и двусторонние отношения, и положение дел на Ближнем Востоке, и ближневосточное урегулирование.

Также планируется рассмотреть возможности укрепления торгово-экономических отношений. Товарооборот между станами по итогам 2021 года составил 7,2 миллиона долларов, но за январь-июль показатели снизились на 20,3% — до 3,2 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Завершится рабочий день президента беседой с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они встречались недавно – на неформальном саммите глав СНГ 7 октября в Петербурге. Чуть раньше они виделись на полях ШОС в Самарканде. Тогда Путин выразил обеспокоенность обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, хотя отметил, что эскалацию удалось остановить.

Алиев же выразил благодарность Путину за оперативное реагирование на эскалацию на армяно-азербайджанской границе. А позже заявил, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией может быть подписан до конца 2022 года.

На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.