АСТАНА, 13 окт — ПРАЙМ. Владимир Путин ночью прилетел в столицу Казахстана Астану для принятия участия в трех международных мероприятиях: шестом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 13 октября, заседании Совета глав государств СНГ и Саммите "Россия-Центральная Азия" 14 октября. Путин заявил о готовности России к поставкам энергоресурсов в Европу

Президент России также проведет серию двусторонних и трехсторонних встреч, среди которых запланированы переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, на которой он может затронуть тему посредничества в решении конфликта на Украине.

Ожидается участие Путина в трехсторонней встрече с лидерами Киргизии и Таджикистана. Ключевой вопрос — урегулирование проблемы на таджикско-киргизской границе политико-дипломатическим путем. Также будут встречи с эмиром Катара, главой Палестины и президентом Азербайджана.