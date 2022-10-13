МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Возросшая волатильность цен на сырье привела к возникновению угрозы голода и масштабных социальных потрясений, Россия призывает к устранению всех искусственных преград для восстановления цепочек поставок, заявил глава государства Владимир Путин в ходе Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Путин заявил об усилении волатильности цен на сырье

"Мы призываем к ликвидации всех искусственных нелегитимных барьеров, препятствующих восстановлению нормального функционирования глобальных цепочек поставок чтобы решить неотложные задачи в области продовольственной безопасности", — подчеркнул он.

По словам президента, острее всего угроза голода стоит в беднейших странах.

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