В ООН заявили об отсутствии уверенности в продлении "продуктовой сделки"
Координатор ООН Абдулла сообщил об отсутствии полной уверенности в продлении "продуктовой сделки"
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Полной уверенности в том, что "продуктовая сделка" будет продлена, нет, сообщил координатор ООН Амир Махмуд Абдулла.
"Мы не знаем, что принесет нам будущее, не можем заявлять стопроцентно", — рассказал он турецкому телеканалу A Haber, комментируя возможность продления сделки после 19 ноября.
Вместе с тем представитель организации отметил, что ООН видит готовность сторон к работе и верит, что решение возникших противоречий будет найдено.
Координатор считает, что сделка оказалась успешной, корабли с зерном уже выстраиваются в очереди. По его словам, в суда вывезли уже более семи миллионов тонн продовольствия.
Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение в Стамбуле был создан совместный координационный центр, в который вошли представители всех четырех сторон сделки. Новый орган осуществляет наблюдение за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулирование возможных инцидентов.
Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме отметил, что почти все украинское зерно вывозится в рамках сделки не в развивающиеся страны, а в Евросоюз.
https://1prime.ru/world/20221013/838450579.html
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