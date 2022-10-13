МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Полной уверенности в том, что "продуктовая сделка" будет продлена, нет, сообщил координатор ООН Амир Махмуд Абдулла. Власти могут расширить поддержку производителей зерна для стабилизации цен

"Мы не знаем, что принесет нам будущее, не можем заявлять стопроцентно", — рассказал он турецкому телеканалу A Haber, комментируя возможность продления сделки после 19 ноября.

Вместе с тем представитель организации отметил, что ООН видит готовность сторон к работе и верит, что решение возникших противоречий будет найдено.

Координатор считает, что сделка оказалась успешной, корабли с зерном уже выстраиваются в очереди. По его словам, в суда вывезли уже более семи миллионов тонн продовольствия. Правительство пересмотрит квоту на экспорт зерна из-за высокого урожая

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение в Стамбуле был создан совместный координационный центр, в который вошли представители всех четырех сторон сделки. Новый орган осуществляет наблюдение за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулирование возможных инцидентов.

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме отметил, что почти все украинское зерно вывозится в рамках сделки не в развивающиеся страны, а в Евросоюз.