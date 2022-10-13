Глава МИД Венгрии Сийярто объяснил свой визит в Россию необходимостью общаться в тяжелой ситуации
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил его визит в Россию связан с необходимостью поддерживать коммуникацию в сложившейся "ужасной ситуации.
"Я считаю, что в такой ужасной ситуации, которую мы сейчас переживаем, если мы не будем общаться, не будем говорить друг с другом, если мы не будем поддерживать каналы коммуникации и общения, не будем их поддерживать в живом мире, мы не сможем больше надеяться на мир", — заявил он в рамках "Российской энергетической недели."
Он подчеркнул, что именно это побудило его принять приглашение и приехать на форум.
Сийярто также заявил, что Венгрия заинтересована в выстраивании энергетического сотрудничества с Россией.