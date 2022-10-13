МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Астане затронули вопрос создания перечня нуждающихся стран для поставок продовольствия в рамках продуктовой сделки, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Россия и Турция проведут работу по доставке зерна в нуждающиеся страны

"Говорилось на этой встрече, что, может быть, имеет смысл России и Турции повзаимодействовать в плане определения списка беднейших стран, куда должно это зерно поступать", — рассказал представитель Кремля.

Путин и Эрдоган в ходе встречи уделили отдельное внимание реализации продуктовой сделки. Глава РФ отметил, что в рамках соглашения в бедные страны продолжает поступать лишь небольшая часть продовольствия. Эрдоган в свою очередь предложил провести работу по поставкам российской агропродукции в нуждающиеся страны.

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение в Стамбуле был создан совместный координационный центр, в который вошли представители всех четырех сторон сделки. Новый орган осуществляет наблюдение за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулирование возможных инцидентов.

Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума заявил, что почти все украинское зерно вывозится в рамках сделки не в развивающиеся страны, а в Евросоюз.