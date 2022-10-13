МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил реализацию продуктовой сделки с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани и лидером Палестины Махмудом Аббасом на полях Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Ушаков заявил о неисполнении второй части продуктовой сделки

"По зерну и удобрениям мы разговаривали и с другими тоже. В частности, и с катарцами, и с палестинцами об этом говорили", — рассказал журналистам помощник Путина Юрий Ушаков.

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение в Стамбуле был создан совместный координационный центр, в который вошли представители всех четырех сторон сделки. Новый орган осуществляет наблюдение за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулирование возможных инцидентов.

Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума заявил, что почти все зерно вывозится в рамках сделки не в развивающиеся страны, а в Евросоюз. В четверг в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер вновь заявил, что до нуждающихся стран доходит лишь небольшая часть поставок.

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