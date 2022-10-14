МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в сентябре не изменился по отношению к августу, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя на 0,2%.

Динамика августа при этом была пересмотрена — по новой оценке министерства, розничные продажи тогда выросли на 0,4%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.

Объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в сентябре вырос на 0,1% к предшествовавшему месяцу. Показатель августа также был пересмотрен: теперь снижение оценивается в 0,1% вместо 0,3%.

Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.