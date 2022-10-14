МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в октябре вырос до 59,8 пункта с сентябрьских 58,6 пункта, сообщается на сайте университета. Розничные продажи в США в сентябре остались на уровне августа

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя лишь до 59 пунктов.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, вырос до 65,3 пункта с 59,7 пункта в сентябре, аналитики ожидали роста лишь до 59,9 пункта. Индекс экономических ожиданий при этом снизился до 56,2 пункта с 58 пунктов в сентябре, в то время как ожидался рост до 58,5 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.