БЕРЛИН, 15 окт — ПРАЙМ. На фоне теракта на "Северных потоках" и порчи кабелей сети Deutsche Bahn министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер пообещала улучшить защиту критически важной инфраструктуры и призвала операторов строить новые объекты для ее защиты. СМИ: Швеция, Германия и Дания совместно расследуют ЧП на "Северных потоках"

"Защита нашей критической инфраструктуры имеет наивысший приоритет", — сказала министр в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.

Органы безопасности, добавила она, принимают "дополнительные меры защиты там, где это требуется". Так, защита морской инфраструктуры была усилена за счет значительного увеличения присутствия федеральной полиции на море.

Фезер анонсировала, что в конце этого года она представит кабинету министров ключевые пункты нового закона о критической инфраструктуре. Операторы критически важных объектов будут законодательно обязаны "всесторонне вооружиться" против таких опасностей, как стихийные бедствия, терроризм, саботаж, а также человеческий фактор.

Министр призвала операторов усилить обеспечение безопасности и инвестировать в новые объекты для защиты инфраструктуры, как, например, резервные системы на случай выхода из строя основных.

Разрушение трубопроводов в Балтийском море и диверсии в энергосети Deutsche Bahn ясно показали, подчеркнула Фезер, что ситуация изменилась в худшую сторону.

Неделю назад компания Deutsche Bahn сообщила о технических неисправностях, в результате которых было полностью парализовано движение поездов дальнего следования на севере Германии. Позже оно было восстановлено, однако впоследствии наблюдались сбои и задержки поездов. Позднее немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на представителя компании Deutsche Bahn сообщило, что остановка движения поездов была вызвана диверсией.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".