ВАШИНГТОН, 15 окт — ПРАЙМ. Президент федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард в субботу допустил возможность повышения ФРС учетной ставки на 75 базисных пунктов по итогам каждого из заседаний в ноябре и в декабре. Путин уполномочил Центробанк давать разрешения на вывоз крупных сумм валюты

"Президент федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард оставил открытой возможность повышения центробанком учетной ставки на 75 базисных пунктов в рамках каждой из ближайших встреч в ноябре и декабре", — сообщает Блумберг со ссылкой на заявление финансиста на конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

Отмечается, что в настоящее время от ФРС ждут меньшего повышения учетной ставки до конца года, оценивая возможность повышения ставки на 125 базисных пунктов до конца текущего года.

Кроме того, по оценке Булларда, действия ФРС по повышению ставки до сих пор вызывали лишь "относительно низкий" стресс на финансовом рынке.

ФРС США 21 сентября повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3-3,25% годовых, до максимальных значений с 2008 года, а также подтвердила, что продолжит сокращение активов на своем балансе и дальнейшее повышение ставки.