МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Переговоры замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом и главой Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен по зерновой сделке завершились, они продолжались более 2,5 часов, передает корреспондент РИА Новости. В "Газпроме" оценили потенциальную мощность нового хаба в Турции

Обсуждение проходило в Доме приемов МИД РФ на Спиридоновке.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Гриффитс и Гринспен отправятся воскресенье в Москву. Позже в МИД РФ сообщили о проведении переговоров между ними и Вершининым.

Целью поездки Гриффитс и Гриспен должно стать продление и расширение зерновой сделки и содействие экспорту российского зерна и удобрений, уточнил Дюжаррик.

В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.

В ООН ранее заявляли о том, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.

В свою очередь Путин заявил на днях, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.