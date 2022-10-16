ВАШИНГТОН, 16 окт — ПРАЙМ. Администрация США видит признаки того, что "раскаленная" по причине рекордной за десятилетия инфляции экономика страны начинает "остывать", и примененные для борьбы с ростом цен меры показывают себя как эффективные, заявила экономический советник Белого дома Сесилия Роуз. В Германии допустили закрытие больниц из-за энергокризиса

"Мы начинаем видеть признаки того, что предпринятые нами действия дают положительный эффект", — сказала Роуз в воскресном эфире телеканала CNN. Таким образом она выступила в защиту действующего главы государства Джо Байдена, чья администрация в последние месяцы подвергается жесткой критике из-за беспрецедентного роста цен на товары и услуги в США в преддверии ноябрьских промежуточных выборов.

"Мы усматриваем признаки того, что наша раскаленная экономика начинает остывать. И потому мы знаем, что из-за ее мощи … мы находимся в лучшем положении, чем большинство других стран", — добавила советник Белого дома.

При этом, как отметила Роуз, многие из предпринятых администрацией шагов по борьбе с инфляцией начнут оказывать реальный эффект лишь в следующем году.

Потребительские цены в США по итогам сентября выросли на 8,2% в годовом выражении после роста на 8,3% месяцем ранее. За сентябрь цены выросли на 0,4% после роста в августе на 0,1%. Аналитики ожидали, что показатель замедлится до 8,1%, а за сентябрь цены вырастут лишь на 0,2%.

При этом базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в годовом выражении ускорилась до 6,6% с 6,3% месяцем ранее — это самый высокий уровень с 1982 года.