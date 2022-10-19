МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Европейский Союз ввел уже так много санкций в отношении России, что сейчас у него почти не осталось пространства для новых ограничений, заявил высокопоставленный европейский источник. В ЕС заявили, что не все страны поддержали предложения по ценам на хабе TTF

"Мы уже приняли столько санкций, что пространство очень ограничено, такова реальность", — рассказал он журналистам.

По словам чиновника, Евросоюз сосредоточен на реализации ограничительных мер, предотвращении их обхода, а также присоединении к этим мерам других стран, что иногда "важнее, чем новые санкции".

"Иногда следует дождаться эффекта уже принятых санкций, который наступает в настоящее время", — отметил он.

Западные страны ввели масштабные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Меры затронули банковскую и финансовую сферу, торговлю, инвестиции, транспорт и энергетику.

В начале октября ЕС утвердил восьмой пакет антироссийских ограничений и продолжает разрабатывать новые шаги, в том числе в области ограничения цен на российские энергоресурсы.