МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Жители Вены провели демонстрации в центре австрийской столицы, требуя выхода страны из Европейского Союза, передает корреспондент РИА Новости. В венгерском правительстве заявили о "взрывных" последствиях санкций

Как уточняется, в митинге приняли участие несколько сотен человек, они несли плакаты "Австрия остается нейтральной" и "Безопасные границы — безопасное будущее".

Выступающие заявили, что политика ЕС расходится с интересами Австрии в сфере безопасности и экономики.

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