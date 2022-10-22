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Жители Австрии потребовали выхода страны из Евросоюза
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Жители Вены провели демонстрации в центре австрийской столицы, требуя выхода страны из Европейского Союза, передает корреспондент РИА Новости. Как уточняется, в митинге приняли... ПРАЙМ, 22.10.2022
экономика, мировая экономика, новости, австрия, ес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Жители Вены провели демонстрации в центре австрийской столицы, требуя выхода страны из Европейского Союза, передает корреспондент РИА Новости.
Как уточняется, в митинге приняли участие несколько сотен человек, они несли плакаты "Австрия остается нейтральной" и "Безопасные границы — безопасное будущее".
Выступающие заявили, что политика ЕС расходится с интересами Австрии в сфере безопасности и экономики.
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