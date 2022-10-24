МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Россия может стать евразийской "точкой сборки" для создания новых форматов сотрудничества в ШОС и БРИКС, считает главный научный сотрудник Центра "Россия, Китай, мир" Института Китая и современной Азии РАН Владимир Петровский. В Пекине представили сервисную платформу пилотной зоны "Китай-ШОС"

"Чтобы вступить в ШОС и БРИКС, выстраивается очередь из самых разных не западных стран, которые представляют различные мировые цивилизации", — отметил эксперт.

Он добавил, что Россия, являясь активным участником объединений, может стать евразийской точкой сборки для формирования этих новых форматов взаимодействия и сотрудничества.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.