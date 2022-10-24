На Украине ожидают безработицу в 30 процентов к концу года
На Украине ожидают уровень безработицы в 30 процентов к концу года
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что уровень безработицы в стране к концу года ожидается на уровне 30%.
"Возобновлены аукционы по продаже госимущества. Кроме того, недавно правительство передало в управление Фонда госимущества более 800 предприятий. Как отметила Юлия Свириденко, приватизация позволит предприятиям получить эффективного собственника и инвестиции. Кроме того, будут созданы рабочие места, что особенно актуально, учитывая прогнозируемый на конец года уровень безработицы в 30%", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В понедельник Свириденко приняла участие в пятом немецко-украинском экономическом форуме в Берлине.
https://1prime.ru/world/20221024/838571366.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.