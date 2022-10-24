МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что уровень безработицы в стране к концу года ожидается на уровне 30%. Украинцы скупают фонарики и свечи из-за перебоев со светом

"Возобновлены аукционы по продаже госимущества. Кроме того, недавно правительство передало в управление Фонда госимущества более 800 предприятий. Как отметила Юлия Свириденко, приватизация позволит предприятиям получить эффективного собственника и инвестиции. Кроме того, будут созданы рабочие места, что особенно актуально, учитывая прогнозируемый на конец года уровень безработицы в 30%", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В понедельник Свириденко приняла участие в пятом немецко-украинском экономическом форуме в Берлине.