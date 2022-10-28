Джо Байден заявил, что Дональд Трамп оставил ему "экономику в руинах"
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что от предшественника Дональда Трампа ему досталась экономика в руинах.
"Когда я вступил в должность, экономика была в руинах", — сказал Байден в ходе выступления в штате Нью-Йорк.
По его словам, у "его предшественника" был худший за долгое время показатель безработицы — 16,4%, закрывались бизнесы. Байден упомянул влияние пандемии коронавируса, но заявил, что "в то же время рекордное количество американцев стали миллиардерами".
"Сейчас ситуация гораздо лучше", — заявил Байден. Безработица на уровне 3,5%, снижается цена на бензин, добавил он.
Весной и летом этого года инфляция в США побила 40-летние рекорды. В конце сентября ставка по ипотеке на 30 лет достигла 6,7% годовых, превзойдя показатель 2007 года. В прошлом году ставка была на уровне 3%, в 2020-м ее значение не превышало 4%. Цена на бензин летом превысила 5 долларов за галлон (3,785 литра), и хотя с тех пор снизилась в среднем до 3,76 доллара, все равно значительно превышает стоимость топлива на момент вступления Байдена в должность. Также же США израсходовали половину стратегического запаса нефти.
https://1prime.ru/world/20221028/838618388.html
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