МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что от предшественника Дональда Трампа ему досталась экономика в руинах. Белый дом: Байден намерен сделать все для снижения цен на бензин в США

"Когда я вступил в должность, экономика была в руинах", — сказал Байден в ходе выступления в штате Нью-Йорк.

По его словам, у "его предшественника" был худший за долгое время показатель безработицы — 16,4%, закрывались бизнесы. Байден упомянул влияние пандемии коронавируса, но заявил, что "в то же время рекордное количество американцев стали миллиардерами".

"Сейчас ситуация гораздо лучше", — заявил Байден. Безработица на уровне 3,5%, снижается цена на бензин, добавил он.

Весной и летом этого года инфляция в США побила 40-летние рекорды. В конце сентября ставка по ипотеке на 30 лет достигла 6,7% годовых, превзойдя показатель 2007 года. В прошлом году ставка была на уровне 3%, в 2020-м ее значение не превышало 4%. Цена на бензин летом превысила 5 долларов за галлон (3,785 литра), и хотя с тех пор снизилась в среднем до 3,76 доллара, все равно значительно превышает стоимость топлива на момент вступления Байдена в должность. Также же США израсходовали половину стратегического запаса нефти.