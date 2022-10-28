Блинкен объяснил, почему не планируется встреча Байдена с Путиным на G20
Блинкен: США на планируют встречу Джо Байдена и Владимира Путина на саммите G20
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. США не считают, что контакты с РФ были бы содержательными, поэтому не планируют встречу лидеров Джо Байдена и Владимира Путина на саммите G20, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Если бы было место для содержательной дипломатии, мы бы пошли на это. Но мы такого не видим", — сказал Блинкен в интервью канадской корпорации CBC.
Поэтому, по его словам, Байден не планирует встречаться с российским коллегой на саммите G20.
Блинкен заявил, что ситуация вокруг Украины должна разрешиться на прямых переговорах Москвы и Киева. "Если Россия хочет переговоров и серьезна об этом, она должна разговаривать с правительством Украины", — сказал он.
https://1prime.ru/world/20221028/838619059.html
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