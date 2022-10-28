МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. США не считают, что контакты с РФ были бы содержательными, поэтому не планируют встречу лидеров Джо Байдена и Владимира Путина на саммите G20, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. В Индонезии предложили организовать встречу Путина с Байденом в ходе G20

"Если бы было место для содержательной дипломатии, мы бы пошли на это. Но мы такого не видим", — сказал Блинкен в интервью канадской корпорации CBC.

Поэтому, по его словам, Байден не планирует встречаться с российским коллегой на саммите G20.

Блинкен заявил, что ситуация вокруг Украины должна разрешиться на прямых переговорах Москвы и Киева. "Если Россия хочет переговоров и серьезна об этом, она должна разговаривать с правительством Украины", — сказал он.