МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Чиновники в ЕС встревожены ростом экспорта стиральных машин, холодильников и молокоотсосов в соседние с Россией страны на фоне антироссийских санкций, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Аэрофлот" перешел на российскую систему бронирования

"Неожиданный и удивительный всплеск экспорт стиральных машин, холодильников и даже молокоотсосов из Европы в страны-соседи России вызывает у должностных лиц опасения", — указывается в сообщении агентства.

По данным агентства, резкий рост импорта европейской техники наблюдается в Армении и Казахстане. Отмечается, что торговля евразийских стран друг с другом может помочь России компенсировать сокращение импорта из других государств из-за санкций.

"Европейские чиновники… обеспокоены тем, что по меньшей мере некоторые товары и их компоненты могут найти применение в военных целях", — говорится в сообщении агентства.

Чиновники отслеживают рост экспорта в страны, которые находятся "на периферии России". Однако они отмечают, что бороться с торговлей бытовой техникой сложно, так как эти предметы зачастую не подвергают санкциям.