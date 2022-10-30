В ЕС встревожены ростом экспорта холодильников в соседние с Россией страны
Bloomberg: в ЕС встревожены ростом экспорта холодильников в соседние с Россией страны
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Чиновники в ЕС встревожены ростом экспорта стиральных машин, холодильников и молокоотсосов в соседние с Россией страны на фоне антироссийских санкций, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Неожиданный и удивительный всплеск экспорт стиральных машин, холодильников и даже молокоотсосов из Европы в страны-соседи России вызывает у должностных лиц опасения", — указывается в сообщении агентства.
По данным агентства, резкий рост импорта европейской техники наблюдается в Армении и Казахстане. Отмечается, что торговля евразийских стран друг с другом может помочь России компенсировать сокращение импорта из других государств из-за санкций.
"Европейские чиновники… обеспокоены тем, что по меньшей мере некоторые товары и их компоненты могут найти применение в военных целях", — говорится в сообщении агентства.
Чиновники отслеживают рост экспорта в страны, которые находятся "на периферии России". Однако они отмечают, что бороться с торговлей бытовой техникой сложно, так как эти предметы зачастую не подвергают санкциям.
https://1prime.ru/world/20221030/838647466.html
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