АНКАРА, 30 окт — ПРАЙМ. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар продолжает переговоры со сторонами по ситуации с зерновой сделкой, говорится в сообщении турецкого военного ведомства. МИД России обвинил Киев в срыве "зерновой сделки"

Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.

"Для решения проблемы и продолжения деятельности зерновой инициативы, которая до сих пор успешно осуществлялась в координации, наш министр национальной обороны, господин Хулуси Акар продолжает вести переговоры и координацию со своими коллегами, а соответствующие органы власти продолжают вести переговоры и координацию между собой", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства. В Миноборны Турции также отметили значимось "зерновой сделки" и заявили о важности "избегать любых провокаций, которые негативно повлияют на продолжение работы механизма".

Также в ведомстве отметили, что российский персонал все еще находится в координационном центре по зерну в Стамбуле.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.