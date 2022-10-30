В МИД оценили возможность возвращения в "зерновую сделку"
В МИД заявили, что говорить о возвращении России в "зерновую сделку" пока рано
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Говорить об условиях и возможности возвращения России в "зерновую сделку" можно только после того, как будут известны все обстоятельства атаки на корабли Черноморского флота в акватории Севастополя, заявил журналистам замглавы МИД России Андрей Руденко.
"В первую очередь нужно обстоятельно выяснить все обстоятельства случившегося — это полнейшее безобразие нарушает все условия, которые были согласованы ранее", — сказал Руденко.
Он отметил, что дальнейшие шаги возможны после прояснения всех подробностей дела. "Вы знаете, Россия созвала Совет Безопасности ООН, где будет обсуждаться эта проблема", — добавил замминистра.
"Наверное, нам предстоят контакты и с ООН, и с Турцией, как участниками стамбульской сделки. Думаю, эти контакты будут в ближайшее время", — отметил он.
https://1prime.ru/world/20221030/838647831.html
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