ДОХА, 30 окт — ПРАЙМ. Саудовская Аравия планирует в 2023 году объявить тендеры на пять новых лицензий на разведку месторождений меди, цинка, свинца и железа для местных и международных инвесторов, сообщил министр промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандар аль-Хорайеф, слова которого цитирует Саудовское агентство новостей SPA. В МИД оценили возможность возвращения в "зерновую сделку"

"Лицензии будут выдаваться в соответствии с новым законом, вступившим в силу в январе 2021 года и направленным на ускорение притока иностранных инвестиций в этот сектор в рамках усилий по диверсификации экономики", — отметил министр.

По его словам, речь идет о месторождениях Бир Умк, Джебаль-Идсас, Умм-Хадид, Джебаль-Сахабия и Ар-Ридания.

В прошлом году королевство привлекло более 8 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций в горнодобывающую отрасль.