МИНСК, 30 окт — ПРАЙМ. Министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии Алексей Богданов заявил, что индивидуальные предприниматели, которые приостанавливали свою работу из-за непонимания новых правил регулирования цен в стране, возобновили работу. Десятки городов Британии отменили праздник из-за роста стоимости жизни

Местные интернет-ресурсы и СМИ 27 октября сообщили, что в нескольких городах Белоруссии часть индивидуальных предпринимателей не открыли свои торговые объекты. Газета "Наш край" на своем сайте сообщила, что в Барановичах (Брестская область) "по всему городу закрыты торговые павильоны представителей предпринимательства, они объявили, что ставят свою деятельность на паузу до тех пор, пока не получат четкого разъяснения, как дальше применять механизм ценообразования".

"Мы собирали информацию… На некоторых рынках были такие моменты, когда некоторые субъекты хозяйствования, в целом это – индивидуальные предприниматели, где-то работу приостанавливали. Но с учетом выхода наших разъяснений (о системе формирования цен – ред.), проводимой постоянно (разъяснительной – ред.) работы … сегодня ситуация кардинально изменилась. Все вышли на работу. В принципе больших проблем мы не видим", — сказал Богданов в интервью телеканалу "Беларусь 1".

По его словам, "ситуация абсолютно нормальная".

"Все — производители, поставщики, торговля — понимают, что правила изменились, по ним теперь мы будем жить, будем воплощать концепцию справедливой, обоснованной цены по всей цепочке товаров. Сегодня все перестраиваются. Мы активно с местными органами власти ведем разъяснительную работу. Все меньше поступает обращений в сам МАРТ", — продолжил министр.

Он добавил, что проводимый мониторинг показывает, что "на многие товары цены снизились к уровню, который был до принятия данных решений". "И в целом, конечно, эта ситуация сыграет на руку нашему потребителю, — подчеркнул Богданов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с правительством по ценовой ситуации в республике, где раскритиковал рост цен на товары, текущий уровень инфляции и распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране, позже он подписал соответствующую директиву. Перед правительством Лукашенко была поставлена задача до 20 октября на основе предложений специальной рабочей группы утвердить и ввести в действие систему регулирования цен, обеспечить эффективный контроль за ценовой дисциплиной. До этой даты было решено ввести мораторий на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке, а госорганы получили право закрывать объекты и прекращать действие лицензии нарушителей моратория. В стране также было объявлено о масштабном мониторинге цен, возбуждены десятки уголовных дел за нарушения законодательства, приведшие к необоснованному росту цен.

Правительство Белоруссии 19 октября подписало постановление о новой системе регулирования цен, которое распространяется на товары всей потребительской корзины — как белорусские, так и импортные. В четверг пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что внесены корректировки в постановление о регулировании цен в стране.