ООН, 30 окт — ПРАЙМ. Украина, Турция и ООН согласовали план движения 14 судов в понедельник в Черном море в рамках "черноморской зерновой инициативы", говорится в сообщении Совместного координационного центра (СКЦ). В МИД оценили возможность возвращения в "зерновую сделку"

"Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на завтра, 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 14 судов — 12 идущих из Украины и 2 прибывающих. Делегация ООН… проинформировала делегацию Российской Федерации о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ", — отмечается в сообщении.

В СКЦ добавили, что в соответствии с процедурами центра все участники координируют свои действия со своими соответствующими военными и другими органами для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Также в СКЦ сообщили, что в воскресенье шесть судов вышли из украинских портов в Черное море в рамках зерновой сделки, но еще не вошли в гуманитарный коридор.

Корабли вышли из Южного, Черноморска и Одессы и направляются в Нидерланды, Великобританию, Алжир, Джибути, Египет, Турцию.