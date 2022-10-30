Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Черном море
Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Черном море в понедельник
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ООН, 30 окт — ПРАЙМ. Украина, Турция и ООН согласовали план движения 14 судов в понедельник в Черном море в рамках "черноморской зерновой инициативы", говорится в сообщении Совместного координационного центра (СКЦ).
"Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на завтра, 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 14 судов — 12 идущих из Украины и 2 прибывающих. Делегация ООН… проинформировала делегацию Российской Федерации о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ", — отмечается в сообщении.
В СКЦ добавили, что в соответствии с процедурами центра все участники координируют свои действия со своими соответствующими военными и другими органами для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов в рамках Черноморской зерновой инициативы.
Также в СКЦ сообщили, что в воскресенье шесть судов вышли из украинских портов в Черное море в рамках зерновой сделки, но еще не вошли в гуманитарный коридор.
Корабли вышли из Южного, Черноморска и Одессы и направляются в Нидерланды, Великобританию, Алжир, Джибути, Египет, Турцию.
https://1prime.ru/world/20221030/838648045.html
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