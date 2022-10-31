БЕРЛИН, 31 окт — ПРАЙМ. Известной немецкой сети универмагов Galeria Karstadt Kaufhof, состоящей из 131 торгового центра в 97 городах ФРГ, придется закрыть не менее трети своих филиалов в рамках процедуры защиты от банкротства (Schutzschirmverfahren) на фоне кризиса, сообщил глава сети Мигель Мюлленбах в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. В итальянской Eni рассказали о причинах бегства промышленности из Европы

Как пояснил руководитель группы универмагов, созданной в 2019 году в результате слияния Galeria Kaufhof со своим конкурентом Karstadt, его компания вынуждена обратиться в суд по делам о несостоятельности. Сеть намерена пройти процедуру защиты от банкротства.

"Экзогенные факторы, инфляция, выросшая до рекордного уровня из-за войны на Украине, многократно возросшие цены на энергоносители, привели к возобновлению высокой частоты потерь в центрах городов и исторически негативным потребительским настроениям и, следовательно, общему нежеланию покупать со стороны потребителей", — сказал Мюлленбах.

Он добавил, что для реализации будущей концепции существующая сеть должна быть значительно сокращена — "как минимум, на треть".

"В филиалах, которые мы не будем продолжать обслуживать, будут проведены обязательные сокращения. Также необходимо будет внести коррективы в работу администрации. К сожалению, в данной ситуации это неизбежно, чтобы сохранить большую часть компании", — заключил глава компании.

В настоящее время Galeria Karstadt Kaufhof управляет 131 филиалами универмагов в 97 городах Германии, в них работают около 17 тысяч сотрудников.

По данным немецких СМИ, известной сети ранее уже приходилось искать спасения в процедуре защиты от банкротства. Это было во время пандемии коронавируса в апреле 2020 года. Тогда процедура длилась до конца сентября, в ходе нее были закрыты 40 филиалов торговой группы, что повлекло за собой сокращение около 4 тысяч рабочих мест. Тогда компании списали долги на сумму более двух миллиардов евро.

Однако затем на фоне пандемии в 2021 и 2022 годах компания обратилась за господдержкой в Фонд экономической стабилизации (WSF). В рамках двух программ помощи Фонд предоставил сети 680 миллионов евро. Теперь сеть Galeria Karstadt Kaufhof вновь попытается остаться наплаву, пройдя процедуру защиты от банкротства.