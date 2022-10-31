БРЮССЕЛЬ, 31 окт — ПРАЙМ. Евросоюз хотел бы, чтобы зерновая сделка была продлена после ноября, и призывает Россию отменить решение о ее приостановке, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. В Кремле ответили на вопрос о переговорах по "продуктовой сделке"

"Черноморская зерновая инициатива вывела на мировой рынок 9 521 645 тонн зерна и продуктов питания", — заявил Боррель.

По его словам, ЕС "осуждает приостановку Россией черноморской зерновой инициативы", призывает "отменить свое решение", немедленно возобновив реализацию этой инициативы. "ЕС решительно поддерживает призыв генерального секретаря Организации Объединенных Наций к продлению этой инициативы после ее текущего периода, заканчивающегося в ноябре", — сказал Боррель.

Как отмечается в заявлении, "ЕС и его государства-члены продолжат реагировать на глобальный кризис продовольственной безопасности и поддерживать своевременные и стабильные поставки украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки".

Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.