Премьеры стран ШОС выступили против угрожающих мировой экономике торговых ограничений
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступают против угрожающих мировой экономике торговых ограничений, следует из совместного коммюнике Совета глав правительств стран ШОС.
Во вторник состоялось 21-е заседание Совета глав правительств стран-участниц ШОС в режиме онлайн под председательством Китая.
"Главы делегаций подтвердили, что государства-члены ШОС считают важным дальнейшее совершенствование архитектуры глобального экономического управления и будут последовательно отстаивать и укреплять открытую, транспарентную, справедливую, инклюзивную и недискриминационную многостороннюю торговую систему, основанную на принципах и правилах Всемирной торговой организации (ВТО), содействовать развитию открытой мировой экономики, выступать против протекционистских действий и торговых ограничений, которые противоречат принципам ВТО, подрывают систему многосторонней торговли и угрожают мировой экономике", — отмечается в документе.
По мнению председателей кабминов, введение односторонних санкций, которые не были согласованы Совбезом ООН, несовместимо с принципами международного права, а также негативно влияет на развитие третьих стран и международные экономические отношения.
Главы правительств отметили приверженность участников организации поощрению регионального экономического сотрудничества, а также созданию условий, необходимых для постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий в рамках ШОС.
Кроме того, эффективность ВТО, выступающей в качестве ключевой площадки для обсуждения повестки дня международной торговли и принятия правил многосторонней торговой системы, необходимо повысить, добавили главы делегаций.
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