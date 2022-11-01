МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступают против угрожающих мировой экономике торговых ограничений, следует из совместного коммюнике Совета глав правительств стран ШОС. Генсек ШОС назвал продбезопасность существенным вопросом

Во вторник состоялось 21-е заседание Совета глав правительств стран-участниц ШОС в режиме онлайн под председательством Китая.

"Главы делегаций подтвердили, что государства-члены ШОС считают важным дальнейшее совершенствование архитектуры глобального экономического управления и будут последовательно отстаивать и укреплять открытую, транспарентную, справедливую, инклюзивную и недискриминационную многостороннюю торговую систему, основанную на принципах и правилах Всемирной торговой организации (ВТО), содействовать развитию открытой мировой экономики, выступать против протекционистских действий и торговых ограничений, которые противоречат принципам ВТО, подрывают систему многосторонней торговли и угрожают мировой экономике", — отмечается в документе.

По мнению председателей кабминов, введение односторонних санкций, которые не были согласованы Совбезом ООН, несовместимо с принципами международного права, а также негативно влияет на развитие третьих стран и международные экономические отношения.

Главы правительств отметили приверженность участников организации поощрению регионального экономического сотрудничества, а также созданию условий, необходимых для постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий в рамках ШОС.

Кроме того, эффективность ВТО, выступающей в качестве ключевой площадки для обсуждения повестки дня международной торговли и принятия правил многосторонней торговой системы, необходимо повысить, добавили главы делегаций.