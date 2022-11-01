МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. ООН должна проявить себя как гарант зерновой сделки, а западные покровители должны понимать, что провокации больше не пройдут, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. СКЦ работает лучшим образом при участии России, отметили в ООН

"Когда спрашивают: какие гарантии вы хотите (по зерновой сделке)? А от кого вы хотите гарантий? Да от тех, кто подписался под этой сделкой. И в первую очередь — от ООН, которая выполняла функции посредника и гаранта и предлагала сама эти схемы", — сказала Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".

По ее словам, "нужно сделать так, чтобы те, кто стоит за киевским режимом, коль скоро они являются выгодополучателями от этой самой зерновой сделки, понимали, что никакие подобные провокации… больше не пройдут".

"Вся эта история, к сожалению, подверстывалась под выгоду, под огромные деньги западных компаний под прикрытием, как всегда, голодающих", — отметила Захарова, имея в виду, что большая часть зерна в рамках сделки пошла в страны Запада.

Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.