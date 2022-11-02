МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не станет препятствовать в будущем поставкам зерновых с Украины в Турцию в связи с ее нейтралитетом. Решение о начале "зерновой сделки" не влияет на ее продление, заявили в МИД

"Мы не будем препятствовать и в будущем, в любом случае поставкам зерновых с территории Украины в Турецкую Республику, имея в виду и нейтралитет Турции в конфликте в целом, и имея в виду возможности зерноперерабатывающей промышленности Турецкой Республики и усилия президента Эрдогана, направленные на обеспечение интересов беднейших стран. Здесь у нас сомнений никаких нет, и мы будем продолжать в любом случае сотрудничать с Турецкой Республикой", — сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза России.

Ранее он заявил о заверениях Киева, что Украина не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, поэтому Россия возобновляет участие в сделке, но оставляет право выйти из нее, если Киев нарушит гарантии.