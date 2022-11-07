АНКАРА, 7 ноя — ПРАЙМ. Турция собирается предложить продление действия "продуктовой сделки" на год, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар. Алжир подал заявку на вступление в БРИКС

"Мы будем предлагать продлить соглашение еще на один год", — приводит слова министра сайт телеканала CNN Turk.

Представители России, Турции, Украины и ООН 22 июля подписали соглашение, которое предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.