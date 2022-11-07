МАДРИД, 7 ноя — ПРАЙМ. В Испании сотрудники сектора грузоперевозок собираются выйти на бессрочную забастовку с 14 ноября, сообщило в понедельник новостное агентство RTVE. Студенты в Вене провели митинг на фоне энергокризиса

Данная акция организована Национальной платформой в защиту транспортного сектора, члены которой недовольны высокими ценами на топливо. Они уверяют, что за последние месяцы Министерство транспорта Испании не предпринимало действий по соблюдению закона, гарантирующего, что перевозчики не будут работать в убыток.

Данный закон был согласован с правительством в марте этого года, после того, как грузоперевозчики страны объявили забастовку, продолжающуюся 20 дней. Эта акция протеста привела к сбоям в цепочке поставок по всей Испании.

Цены на бензин и дизельное топливо достигли рекордных цифр в июне этого года, в среднем превысив 2 евро за литр на большинстве испанских заправочных станциях. Несмотря на то, что этот показатель значительно снизился за последние несколько месяцев, высокие цены по-прежнему значительно сказываются на финансовом положении граждан королевства.