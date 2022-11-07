МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Денежно-кредитная политика США уже стала более жесткой, чем предполагает фактический уровень ключевой процентной ставки. К сентябрю 2022 года финансовые условия соответствовали ставке 5,25%. На это указывают результаты исследования, опубликованные в понедельник Федеральным резервным банком Сан-Франциско. Доллар дешевеет к евро в преддверии парламентских выборов в США

Фактический диапазон ключевой ставки на тот момент составлял 3,0%-3,25%, а после повышения на прошлой неделе достиг всего 3,75%-4,0%.

Более высокий косвенный показатель уровня ставки, указанный в экономическом бюллетене ФРС-Сан-Франциско, учитывает ряд переменных параметров финансового рынка, в том числе уровень ставок по ипотечным кредитам и кредитные спреды, которые отражают воздействие опережающей индикации ФРС и ее усилия по сокращению баланса активов.

"Если учитывать более широкие параметры политики и применить к расчетной ставке простые правила сравнения, то можно прийти к выводу, что ужесточение денежно-кредитной политики США произошло раньше и, возможно, резче, чем принято считать", — говорится в бюллетене.

С марта этого года ФРС агрессивно повышает процентные ставки, чтобы замедлить экономику и ослабить инфляцию, более чем в три раза превышающую целевой уровень 2%.

Новое исследование может стать ориентиром для руководителей центрального банка, когда они будут принимать решение о том, как высоко поднимать ключевую ставку.

На прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что в будущем повышения ставки могут быть менее масштабными, однако ее конечный уровень может оказаться выше, чем ранее предполагали в ФРС, поскольку центральный банк стремится к "достаточно ограничивающей" политике, которая бы способствовала замедлению инфляции.

Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли ранее выступала в поддержку замедления темпа повышения процентной ставки, чтобы не допустить избыточного ужесточения денежно-кредитной политики и оказания чрезмерного давления на рынок труда.

Хотя фактическая ключевая ставка ФРС ниже надлежащего уровня, предусмотренного рядом основных правил денежно-кредитной политики (в частности, правилом Тейлора), расчетная ставка, предложенная ФРС-Сан-Франциско, говорит о том, что политика центрального банка уже является более жесткой, чем предписывают большинство таких правил.