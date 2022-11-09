ПАРИЖ, 9 ноя — ПРАЙМ. Доверие жителей Нидерландов к экономике страны и собственному финансовому положению оказалось за последние два месяца на исторически низком уровне, свидетельствуют данные Центрального статистического бюро страны (CBS). Цены на газ в Австрии выросли в десять и более раз

Как сообщается в отчете статистического бюро, опубликованном в среду, потребительское доверие в Нидерландах в сентябре и октябре оказалось на исторически низком уровне —59. В частности, в октябре особенно снизилась покупательная способность.

Согласно исследованию, 62% голландцев считают, что сейчас не время для крупных покупок, таких как автомобиль, мебель или бытовая техника.

Кроме того, за последние месяцы число людей, пессимистически настроенных относительно своего финансового положения, также стало "исторически высоким". То же самое касается и прогнозов относительно финансовой ситуации на ближайшие 12 месяцев: большинство жителей Нидерландов настроены не очень оптимистично.

Ранее Центральное статистическое бюро страны (CBS) сообщило, что годовая инфляция в Нидерландах по итогам октября составила 16,8%. Уровень цен на товары и услуги остается высоким из-за резкого роста цен на газ и энергоносители.