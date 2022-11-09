МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Власти Великобритании в среду выдали генеральную лицензию, которая разрешает предоставление финансовых услуг связанным с РФ лицам для поставок ряда российских удобрений в третьи страны, сообщается на сайте британского правительства. Белоруссия продолжает экспорт сельхозпродукции в ЕС, несмотря на санкции

"С учетом исключений, условий и требований, изложенных ниже, эта лицензия разрешает… прямое или косвенное предоставление финансовых услуг, запрещенных иным образом, лицу, связанному с Россией, во исполнение или в связи с соглашением, целью или последствием которого является… прямая или косвенная поставка указанный удобрений из России в третью страну… прямое или косвенное обеспечение доступности указанных удобрений из России лицу в третьей стране", — говорится в тексте лицензии.

Кроме того, в соответствии с генеральной лицензией, по указанным выше причинам лицам, связанным с РФ, также прямо или косвенно доступны средства, "которые иначе недоступны".

Отмечается, что в категорию "указанные удобрения", в соответствии с документом, входят аммиачная селитра, в том числе удобрения, содержащие по весу более 15% аммиачной селитры, за исключением жидких удобрений, а также аммиак в водном растворе.

Генеральная лицензия действует только если эти удобрения будут использоваться напрямую для сельскохозяйственных нужд.