Дефицит бюджета США в октябре оказался лучше прогноза
Дефицит бюджета США в октябре составил 88 миллиардов долларов — лучше прогноза
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в октябре составил 87,798 миллиарда долларов против дефицита в 429,673 миллиарда в сентябре, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит бюджета страны за октябрь составит 90 миллиарда долларов.
Годом ранее в октябре в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 165,055 миллиарда долларов.
Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в прошедшем месяце сократились на 9,5% в годовом выражении и составили 406,374 миллиарда долларов, а доходы выросли на 12,2%, до 318,576 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/world/20221110/838781907.html
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