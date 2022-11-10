МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в октябре составил 87,798 миллиарда долларов против дефицита в 429,673 миллиарда в сентябре, следует из отчета министерства финансов страны. Замглавы Минфина США обсудил с энергетиками в Европе доходы России

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит бюджета страны за октябрь составит 90 миллиарда долларов.

Годом ранее в октябре в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 165,055 миллиарда долларов.

Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в прошедшем месяце сократились на 9,5% в годовом выражении и составили 406,374 миллиарда долларов, а доходы выросли на 12,2%, до 318,576 миллиарда долларов.