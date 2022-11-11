МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Страны Европы ожидает суровая зима, так как экономика Евросоюза, как минимум до конца первого квартала 2023 года будет находиться в рецессии, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Еврокомиссии. "Это очень страшно". Европейцы жгут деревья, чтобы согреться

Согласно информации ЕК, рост цен составит в среднем 8,5 процента в этом году и 6,1 процента в 2023 году.

В статье сообщается, что инфляция в октябре достигла нового максимума за всю историю евро — 10,7 процента.

"Под влиянием повышенной неопределенности, а также высокого давления цен на энергоносители, снижения покупательной способности частных домохозяйств, ослабления внешней среды и ужесточения условий финансирования ожидается, что ЕС впадет в рецессию. А усиление ценового давления приведет к переносу пика инфляции на конец года", — пишет Bloomberg.

В издании отметили, что эти прогнозы позволили более детально увидеть те проблемы, которые стоят перед властями и ЦБ Европы на фоне резкого скачка цен на энергоносители.

В статье также подчеркивается, что "европейским лидерам будет крайне нелегко преодолеть энергетический шок, вызванный ценами на топливо, особенно во время зимних холодов". "Острая нехватка". К весне в ЕС почти не останется дизельного топлива

Аналитики прогнозируют, что больше всего проблем будет у экономики Германии и Швеции.

После начала спецоперации на Украине западные страны увеличили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.