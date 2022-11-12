Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским
Эрдоган планирует обсудить с Путиным дальнейшие шаги по украинскому урегулированию
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Глава Турции Тайип Эрдоган рассчитывает в ближайшие дни организовать переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Во время общения с журналистами Эрдоган рассказал, что хочет обсудить с Путиным возможные дальнейшие шаги по урегулированию украинского кризиса.
Кроме того, турецкий лидер намерен узнать позицию Киева относительно проведения мирных переговоров с Москвой и посредничества Анкары в этом вопросе.
"И мы будем искать пути, чтобы понять, приведет ли это посредничество нас к миру", — добавил Эрдоган.
https://1prime.ru/world/20221112/838800368.html
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