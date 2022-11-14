2022-11-14T01:07:00+03:00
2022-11-14T01:08:48+03:00
2022-11-14T01:07:00+03:00
2022
https://1prime.ru/world/20221114/838807630.html
В России назвали сроки восстановления сотрудничества с Евросоюзом
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Восстановление сотрудничества со странами Евросоюза может занять два-три года, заявил в беседе с "Комсомольской правдой" губернатор Калининградской области Антон Алиханов. При... ПРАЙМ, 14.11.2022
экономика, мировая экономика, новости, россия, сотрудничество, восстановление, евросоюз
https://1prime.ru/images/83342/27/833422771.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83342/27/833422771.jpg
https://1prime.ru/images/83342/27/833422770.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83342/27/833422770.jpg
https://1prime.ru/images/83342/27/833422769.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83342/27/833422769.jpg
https://1prime.ru/society/20221107/838724755.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Восстановление сотрудничества со странами Евросоюза может занять два-три года, заявил в беседе с "Комсомольской правдой" губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
При этом глава региона отметил: "Если смотреть с холодной головой на историю — столько воевали, но потом восстанавливали отношения. Политика — это временно, а экономика и соседство — навсегда".