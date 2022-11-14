МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Восстановление сотрудничества со странами Евросоюза может занять два-три года, заявил в беседе с "Комсомольской правдой" губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Захарова предсказала, сколько времени займет распад Евросоюза

При этом глава региона отметил: "Если смотреть с холодной головой на историю — столько воевали, но потом восстанавливали отношения. Политика — это временно, а экономика и соседство — навсегда".