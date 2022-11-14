Песков назвал переговоры России и ООН по "зерновой сделке" конструктивными
Песков заявил, что Россия и ООН ведут конструктивные переговоры по "зерновой сделке"
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Россия и ООН наладили хороший контакт по "зерновой сделке" и ведут конструктивные переговоры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"С ООН (диалог — ред.) развивается в достаточно конструктивном ключе", — сообщил он.
Кроме того, представитель Кремля сообщил, что российский лидер Владимир Путин не планирует переговоров с генеральным секретарем организации перед тем, как решение по сделке будет принято.
Россия и Украина 22 июля заключили соглашение с Турцией и ООН, предполагающее отмену барьеров для вывоза российской сельскохозяйственной продукции и удобрений, а также способствующее поставками украинского зерна.
Срок действия "продуктовой сделки" заканчивается 19 ноября, и заявления о необходимости ее продления звучали уже неоднократно. Однако российская сторона считает, что соглашение не реализуется на должном уровне, поскольку практически все зерно и удобрение поступает не в нуждающиеся страны, а в Европу.
https://1prime.ru/world/20221114/838812196.html
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