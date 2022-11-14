МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Россия и ООН наладили хороший контакт по "зерновой сделке" и ведут конструктивные переговоры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Минэкономразвития одобрили увеличение квоты на экспорт зерна в 2023 году

"С ООН (диалог — ред.) развивается в достаточно конструктивном ключе", — сообщил он.

Кроме того, представитель Кремля сообщил, что российский лидер Владимир Путин не планирует переговоров с генеральным секретарем организации перед тем, как решение по сделке будет принято.

Россия и Украина 22 июля заключили соглашение с Турцией и ООН, предполагающее отмену барьеров для вывоза российской сельскохозяйственной продукции и удобрений, а также способствующее поставками украинского зерна.

Срок действия "продуктовой сделки" заканчивается 19 ноября, и заявления о необходимости ее продления звучали уже неоднократно. Однако российская сторона считает, что соглашение не реализуется на должном уровне, поскольку практически все зерно и удобрение поступает не в нуждающиеся страны, а в Европу.