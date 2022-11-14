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2022
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Лавров назвал информацию о своей госпитализации "игрой в политике"
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухи о своей госпитализации "такой игрой в политике". "И про нашего президента уже лет 10 пишут, что он заболел. Это такая в... ПРАЙМ, 14.11.2022
экономика, мировая экономика, новости, россия, сергей лавров, политика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухи о своей госпитализации "такой игрой в политике".
"И про нашего президента уже лет 10 пишут, что он заболел. Это такая в общем-то игра, которая не новая в политике", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства в видео в мессенджере Telegram.
Ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова разместила в своем Telegram-канале видео, на котором Лавров в отеле готовится к предстоящим мероприятиям в рамках G20.