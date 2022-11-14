МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухи о своей госпитализации "такой игрой в политике". Захарова назвала информацию о госпитализации Лаврова на Бали фейком

"И про нашего президента уже лет 10 пишут, что он заболел. Это такая в общем-то игра, которая не новая в политике", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства в видео в мессенджере Telegram.

Ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова разместила в своем Telegram-канале видео, на котором Лавров в отеле готовится к предстоящим мероприятиям в рамках G20.