МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. ВВП Японии в прошлом квартале, по предварительной оценке, сократился на 0,3% ко второму кварталу, свидетельствуют данные правительства страны.

Аналитики, опрошенные порталом Daily Fx, прогнозировали рост на те же 0,3% Банк Японии примет меры для повышения зарплат в стране

Во втором квартале ВВП Японии поднялся на 1,1% в квартальном выражении, в первом — на 0,1%.

В пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) снижение третьего квартала оценивается в 1,2%. Аналитики ожидали увеличения показателя на 1,1%. По сравнению с третьим кварталом 2021 года показатель вырос на 1,8%.

Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, в третьем квартале вырос на 0,3% в квартальном выражении.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде увеличился на 1,2% в квартальном выражении, частных — на 1,5%. Экспорт в квартальном выражении увеличился на 1,9%, а импорт — на 5,2%.