МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Введение новых санкций против России создает угрозу для мировой экономики, только недавно преодолевшей пандемию коронавируса, рассказал замдиректора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Миловидов. В США поняли, почему Россию нельзя "загонять в угол"

"Все эти закрытия, локдауны, изменения логистических цепочек, структуры занятости, в том числе дистанционная работа, не прошли бесследно", — отметил он в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, COVID исказил глобальные экономические отношения, а многие страны столкнулись с дефицитом рабочей силы и ростом инфляции.

При этом Запад не замечает наложения пандемии и санкций друг на друга, поскольку ему это "невыгодно", и предпочитает обвинять во всем Москву, считает Миловидов. "Дальнейшее ужесточение". МВФ дал мрачный прогноз для экономики стран G20

"Потенциальное количество экономических связей… настолько многогранно в мире, что, в принципе, ограничивать и обрезать их в отношении России можно в общем-то до полной изоляции всех и вся. Но уже сегодня создается ситуация, при которой дальнейшее ужесточение антироссийских санкций становится небезопасным в целом для мировой экономики", — заявил он.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.